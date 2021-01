Saae termina reparo do rompimento de tubulação no Centro, de Barra Mansa

A Equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) terminou no final da tarde de terça-feira o serviço de recuperação de um tubo de água de 400 mm que foi rompido na última segunda-feira, na altura do Parque da Cidade, em Barra Mansa.

Um reparo na linha férrea pela empresa ferroviária rompeu acidentalmente a tubulação que distribui água para grande parte da cidade. O incidente resultou na suspensão do fornecimento de água para vários bairros. O Saae informou que o abastecimento de água já foi restabelecido.

O Saae continua monitorando o local e em caso de emergência ligar para o Call Center (024) 3512-4333.