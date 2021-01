Suspeitos são detidos com drogas pela Polícia Militar

Policiais militares do 33º BPM de Angra dos Reis detiveram na segunda-feira, dois homens com drogas, no Morro do Santo Antônio, no Centro, de Angra dos Reis. Os agentes foram acionados através de uma denúncia sobre um homicídio na localidade. Os policiais foram até o local e perceberam dois homens em atitude suspeita que tentaram fugir, mas foram detidos.

Durante revista os policiais encontraram com a dupla um revólver calibre 38, uma munição intacta, 55 pinos de cocaína, 40 tiras de maconha, 40 frascos de cheirinho da loló e um rádio transmissor.