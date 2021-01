Polícia Militar prende suspeitos com drogas no bairro São Carlos

Policiais militares prenderam na quarta-feira, um jovem, de 18 anos, e um homem de 32 anos, com drogas no escadão da Rua da Encosta, no bairro São Carlos, em Volta Redonda.

Agentes estavam em patrulhamento quando perceberam dois suspeitos com sacolas nas mãos. Ao perceberam a aproximação da viatura policial, os homens iniciaram uma fuga, mas foram contidos pelos policiais.

Segundo os policiais, parte das drogas estava nas sacolas que foram apreendidas. Outra parte da droga foi encontrada nas proximidades de onde estavam.

Forma apreendidas 869 cápsulas de cocaína, 95 trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda e irão responder por tráfico de drogas.