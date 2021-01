A PRF foi informada, por volta de 13h15min, sobre um capotamento de veículo na altura do km 290 da Dutra, sentido SP, em Floriano, Barra Mansa.

No local, a equipe da 7ª DEL PRF constatou que a condutora, de 27 anos, perdeu o controle do veículo Nissan/Sentra após o pneu estourar, vindo a capotar. Não houve vítimas nem maiores gravidades, e a condutora foi orientada para o preenchimento do DAT pela internet.