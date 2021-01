Deputado Delegado Antonio Furtado acompanha prefeito Rodrigo Drable em agenda por Barra Mansa

Entre as visitas realizadas: posto de testagem para covid-19 no Goiabal e obra do posto de saúde no Mangueira

Mantendo a rotina de visitas nas cidades da região para acompanhar a utilização das verbas enviadas e verificar as necessidades da população, o deputado federal Delegado Antonio Furtado acompanhou o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, para verificar os investimentos na área da saúde. A cidade recebeu mais de R$1 milhão em recursos para ser usado no tratamento da Covid-19.

– É bom ver que a saúde dos moradores está sendo cuidada com a nossa ajuda. Temos buscado verbas federais para que esse trabalho de cuidado possa ser ampliado e o cidadão tenha postos de atendimento adequado. É uma vitória de toda a cidade de Barra Mansa – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

A primeira visita foi realizada no posto de testagem itinerante para Covid-19 montado no bairro Goiabal. A intenção do trabalho é percorrer a cidade e oferecer exame rápido para as pessoas que tenham suspeita de terem contraído a doença. Além do prefeito Rodrigo Drable e do deputado federal Delegado Antonio Furtado, o vereador pelo PSL, Paulo da Gráfica, também esteve presente.

– Essa é uma medida muito boa, preventiva e que dá tranquilidade a quem suspeita que, eventualmente, possa estar contaminado com Covid-19. É uma ação que serve de exemplo para outros municípios. A pandemia tem aumentado o índice de contaminados em vários lugares do Brasil. Barra Mansa saiu na frente para diminuir ao máximo os problemas e sequelas causadas pela doença – destacou o deputado.

A qualidade do atendimento prestado nos postos de saúde também é uma preocupação na cidade. Para fornecer mais estrutura e lugares melhores equipados, estão sendo construídos 11 postos de saúde no município, entre eles, um no bairro Mangueira, na Região Leste, com previsão de ser inaugurado daqui a 100 dias. Para acompanhar o andamento da obra, os vereadores Deco (PSC) e Furlani (PSDB), também estiveram presentes.

– As obras estão acontecendo. Temos um compromisso com a população e estamos investindo na saúde, segurança pública e na geração de empregos com a ajuda do deputado federal delegado Antonio Furtado. A pandemia mostrou que precisamos investir ainda mais em boas instalações para atender com qualidade a população que precisa de atendimento médico – explicou o prefeito Rodrigo Drable. Suély Zonta