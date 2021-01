Deputado Delegado Antonio Furtado destina R$200 mil para trabalho de prevenção às drogas em Volta Redonda

Intenção é trabalhar para que o jovem não se vicie para evitar que famílias sofram e que o tráfico aumente

Trabalhar a prevenção e o cuidado com o adolescente e o jovem para não ingressar no mundo do crime sempre foi uma preocupação do deputado federal Delegado Antonio Furtado, mesmo antes de se tornar parlamentar. Tanto que desenvolve trabalhos educativos como a palestra “A Vida Mais” com o objetivo de orientar e evitar o consumo de drogas. E para que essa bandeira seja ainda mais fortalecida em Volta Redonda, serão enviados R$200 mil em emendas para o trabalho desenvolvido pela coordenadoria municipal de prevenção às drogas.

– Como delegado de polícia que sou, tenho essa bandeira. Não quero que os jovens se viciem em drogas e levem sofrimento para casa. Primeiro ele começa consumindo drogas, depois vira traficante para sustentar o vício e termina na delegacia, no hospital ou no cemitério. Precisamos investir para que o trabalho de prevenção seja bem feito, com profissionais preparados para mostrar para os nossos jovens que o caminho das drogas é o pior que existe. Queremos nossos jovens produtivos, trabalhando e estudando – afirmou o parlamentar.

O projeto desenvolvido pela Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas foi apresentado ao deputado federal Delegado Antonio Furtado pela Neuza Jordão, que está como coordenadora em Volta Redonda, no gabinete do parlamentar, na tarde de ontem (07/01).

– Esse trabalho é de fundamental importância. Atuar na prevenção é chegar antes, aumentar a autoestima das pessoas, ajudar no fator de resiliência. É o que vai garantir cada vez mais a cidadania. Ao Deputado, a minha gratidão. Com certeza vamos fazer um trabalho belíssimo – agradeceu Neuza Jordão, coordenadora de Prevenção às Drogas.