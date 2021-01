Engavetamento deixa um ferido na Dutra, em Resende

A equipe da 7ª DEL PRF foi informada sobre um acidente do tipo engatamento, ocorrido na altura do km 306, da Dutra, sentido SP, por volta de 13 horas desta sexta-feira, em frente a vila militar da Aman, em Resende.

No local, a equipe constatou que devido à redução da velocidade na pista por conta de obras, um ônibus reduziu a velocidade, um automóvel Chevrolet Agile, que seguia logo atrás conseguiu reduzir a velocidade, mas um caminhão que vinha atrás do Agile, não conseguiu frear, colidindo na traseira do automóvel, o atirando na traseira do ônibus, esmagando o veículo. Os motoristas do caminhão e do ônibus nada sofreram, mas o condutor do Agile, de 45 anos, foi socorrido com ferimentos graves pela equipe de resgate da Nova Dutra e levado para o Hospital de Emergência de Resende. O motorista do caminhão alegou que os freios do veículo falharam, causando o acidente. A pista ficou totalmente interditada por cerca de 30 minutos para o socorro da vitima e parcialmente interditada até às 14h00 para a retirada dos veículos. Foram lavrados Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF.(TCO) por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, para o motorista do caminhão.