Feira de Produtores Rurais retorna neste sábado em Pinheiral

Após um breve recesso para as festas de fim de ano, a Feira de Produtores Rurais de Pinheiral voltará a ser realizada neste sábado, 09, na Praça Luiz Gonzaga, no Centro, seguindo todas as recomendações de segurança e higiene contra a Covid-19. A feira é realizada todos os sábados, no período das 8 às 12 horas.

Participam da feira os produtores orgânicos e de base ecológica do município. Segundo a técnica Agrícola, Bárbara Carlos do Carmo, são comercializados produtos variados e de ótima qualidade, dentre eles verduras e legumes, frutas da estação, açafrão da terra, doces, temperos, goma de tapioca artesanal, dentre outros.

“São produtos locais de produção própria, da agricultura familiar do município. Temos produtores de base ecológica e orgânicos, os orgânicos se destacam por não utilizarem fertilizantes, adubos nem defensivos químicos, são livres de agrotóxicos, sendo assim a cadeia produtiva é toda baseada na agroecologia que visa cuidar e proteger o meio ambiente sem deixar de produzir com qualidade garantindo à população uma alimentação mais saudável”, destacou.

Ainda segundo Bárbara, realizada desde 2013, a feira é mais uma forma de escoar a produção, permitindo a comercialização direta e o contato produtor/consumidor. “O consumo e a compra de produtos locais é um incentivo ao produtor familiar e também auxilia na movimentação da economia do município”, acrescentou.