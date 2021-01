PM, Guarda Municipal e Defesa Civil apreendem drogas e armas em Vassouras

Uma operação da Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal e Defesa Civil no início da noite de quinta-feira, resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e um celular, além de uma quantia em dinheiro, no bairro Greco, em Vassouras.

Foram apreendidos 357 sacolés de cocaína; 185 embalagens e 28 tabletes de maconha, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, além de quase R$ 200 entre notas e moedas. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram.

A Secretária de Segurança Pública e Defesa Civil de Vassouras informou que novas operações em conjunto serão realizadas para coibir o tráfico de drogas no município. (Foto: Divulgação)