Prefeitura de Barra Mansa realiza serviços de manutenção em diversos bairros

Trabalhos incluem tapa-buracos, recuperação de calçada, limpeza de manilhas e substituição de lâmpadas da rede de iluminação pública

A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa realizou nesta semana uma operação de manutenção em diversos pontos da cidade. Entre os serviços estão tapa-buracos, recuperação de calçada e substituição de lâmpadas da rede de iluminação pública.

A operação tapa-buracos aconteceu nas ruas Belo Horizonte, Curitiba e Recife, no bairro Getúlio Vargas, na Juiz Antônio Ciani, no Centro, na José Hipólito, na Cotiara e na Avenida Presidente Kennedy.

Também foram realizadas limpezas de manilha na Rua José Batista de Resende, no bairro Colônia Santo Antônio, recuperação de calçada no Getúlio Vargas, manutenção de mata-burro na Rua João Naves de Lima, no Santa Lúcia, e troca de lâmpadas na Rua Dário Aragão, Estamparia.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, falou sobre as ações. “Esses serviços são simples, mas fundamentais para a mobilidade da cidade e bem-estar da população. Temos a projeção de avançar na melhoria de vias e áreas públicas da cidade”.