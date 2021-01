Prefeitura promove revitalização geral da E. M. João Rodrigues no distrito de Fumaça

Entre as intervenções previstas estão manutenções na parte elétrica, hidráulica e revitalização da fachada da escola

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou recentemente mais uma revitalização em unidades de ensino no município. Desta vez, a Escola Municipal João Rodrigues, situada no distrito da Fumaça está recebendo uma reforma geral para que quando for possível o retorno das aulas presenciais, os estudantes tenham uma escola segura e com conforto.

Até o momento, as equipes da administração municipal estão trabalhando nas demolições de pisos, azulejos e paredes no interior e na fachada para que depois possam seguir para outras frentes de trabalho.

No cronograma de obras ainda estão previstas todas as trocas dos pisos e portas, pintura geral do prédio, manutenções das esquadrias, janelas e cobertura. Além disso, serão feitas as intervenções em todas as partes hidráulica, elétrica e também a impermeabilização de salas e a revitalização completa da fachada da unidade de ensino.

A Escola Municipal João Rodrigues fica localizada na Rua Vicente Nunes Teixeira, na Vila da Fumaça e atende 24 crianças da Educação Infantil ao 5° ano.

Mais unidades de ensino passam por obras de revitalização

A prefeitura segue atualmente com as obras do Programa Revitaliza Resende em 18 escolas e creches do município. E para os próximos anos estão previstas mais duas unidades de ensino. Uma é a nova creche no bairro Surubi e a outra é a construção da escola do Parque Minas Gerais, que fica na rua que dá acesso ao bairro. No momento essa escola está passando pela fase de fundação da estrutura.