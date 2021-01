PRF recupera moto roubada em Volta Redonda

A equipe da 7ª DEL PRF estava em ronda, realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, na altura do km 244 da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Varjão, em Piraí, por volta de 22h40m, quando avistou uma motocicleta Honda CBX 250 TWISTER, de cor vermelha, sem placa, parada no acostamento, com um indivíduo ao lado. Ao efetuar a abordagem, o indivíduo alegou ser passageiro do veículo, que a motocicleta havia parado ali por falta de combustível e que o condutor havia saído em busca do combustível. Porém, ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, através da numeração do chassi, foi constatado haver registro de furto para a motocicleta, ocorrido em 05/12/2020, em Volta Redonda. Além disso, o indivíduo de 32 anos, que estava próximo ao veículo, tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelo não pagamento de Pensão Alimentícia. Foi dada voz de prisão ao indivíduo e, em buscas pela Rodovia, foi encontrado o condutor da motocicleta, que também foi preso.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí, para registro da recuperação do veículo, do cumprimento do mandado de prisão e receptação de veículo furtado.