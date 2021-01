Dupla é presa com revólver, cocaína e maconha em Barra Mansa

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos na noite de sexta-feira (8) por suspeita de tráfico de drogas, em Barra Mansa. A ação aconteceu na Rua 15, no bairro Ano Bom.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia de que um suspeito com a camisa do Flamengo e outra com um casaco branco estariam traficando no bairro. Ao chegar no local, os policiais fizeram um cerco, se dividiram e saíram de suas viaturas a pé em direção aos suspeitos.

Segundo a PM, a dupla correu ao ver os agentes, indo em direção ao local onde o cerco havia sido montado. Eles se renderam e, com o suspeito mais jovem, foi encontrada um revólver calibre 32 em sua cintura, e uma mochila, contendo 107 pinos de cocaína, enquanto com o mais velho, foi encontrado 26 trouxinhas de maconha e R$ 32.

A PM informou ainda que uma base de rádio foi apreendida. A dupla foi levada algemada para a delegacia de polícia da cidade.