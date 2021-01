Morreu na madrugada deste sábado (9), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, o jovem, de 23 anos, baleado na noite de quarta-feira (6), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Matheus Ferreira de Andrade foi levado à unidade médica e ficou internado por dois dias, mas não resistiu. Maxwell do Nascimento Tubertini Santos, da mesma idade, estava junto a Matheus e também foi baleado, mas morreu na hora.

As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.