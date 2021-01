Policiais militares apreenderam na noite de sexta-feira (8), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, 470 sacolés de maconha (235g). A ação aconteceu em uma área de mata do Beco do Val, no Morro da Conquista.

De acordo com os agentes, após um cerco no local, diversas pessoas fugiram, deixando para trás uma mochila preta, contendo todo o material. Os donos da droga não haviam sido localizados até o momento desta publicação.

O entorpecentes foi levado para a delegacia de Volta Redonda.