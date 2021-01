Homem morre durante intensa troca de tiros com a PM em Resende

Um homem, ainda não identificado, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na madrugada deste domingo (10), em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, guarnição fazia patrulhamento pelo bairro Paraíso quando avistou diversas pessoas armados portando fuzis e pistolas em uma área de mata do bairro. Foi realizado o cerco, e, de acordo com a PM, ao perceberem a presença dos policiais no local, eles atiraram contra os agentes, que revidaram, dando início a um confronto.

A PM informou ainda que encontraram o corpo do homem ao adentrarem por três quilômetros na área de mata. Um fuzil, munições, carregadores, granadas e um revólver foram encontrados perto do corpo.

Ainda segundo a PM, um suspeito, que teria participado do confronto, foi detido. Os outros não havia sido encontrados até o momento desta publicação e estavam sendo procurados. (Fotos: PM/Divulgação)