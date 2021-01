Capitão do Corpo de Bombeiros que atropelou ciclista é preso no RJ

O capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Correia Passos, de 36 anos, suspeito de atropelar e matar o ciclista Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (11), horas após o crime. Ele chegou na delegacia do Recreio dos Bandeirantes pouco antes das 10h. O carro que ele dirigia tem placas de Barra Mansa.

A polícia chegou até o suspeito após encontrar no carro que atropelou o ciclista uma intimação do Tribunal de Justiça do Rio, datada no dia 6 de janeiro. O documento é de uma audiência de custódia e estava no nome do bombeiro. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou ao O Globo que está à disposição das autoridades que investigam a ocorrência.

Ele foi preso em flagrante e foi levado ao IML para exame de alcoolemia. O ciclista morreu atropelado por volta das 5h40 desta segunda-feira (11) na Avenida Lúcio Costa, altura do posto 10, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A vítima era casada, não tinha filhos e costumava pedalar diariamente. Cláudio também gostava de participar de competições de ciclismo. As informações são do G1.

Segundo um homem que trabalha em um quiosque próximo ao local, o motorista tentou fugir sem prestar socorro, mas acabou batendo no meio fio um pouco mais à frente. “A gente botou o café na mesa e só escutou aquele barulho (…). O carro virou na pista central. E meu amigo falou assim: ‘Marcos, vamos lá socorrer’. (…) Cheguei ao veículo do indivíduo, aí ele saiu de dentro do veículo, com a cabeça cortada. (…) Aí o mototaxista atrás disse que ele tinha matado o ciclista”, disse o homem, identificado apenas como Marcos.

Testemunhas disseram ainda que ele apresentava sinais de embriaguez e estava em alta velocidade. “Ele tava muito embriagado. Ele tava altamente bêbado. (…) A gente viu garrafas de bebida dentro do carro. Eram umas quatro garrafas”.

Depois de alertado sobre o atropelamento, o motorista fugiu a pé. A Polícia Militar foi acionada e por volta das 6h15 fazia uma perícia no local.