Criança de 10 anos morre durante temporal em Três Rios

Uma criança de 10 anos, que estava de carro com um parente, que seria seu avô, foi arrastada pelas águas do córrego do bairro Purys, que transbordou durante o temporal que atingiu Três Rios. O corpo da criança já foi encontrado. O homem conseguiu escapar.

O prefeito Joa (PL) decretou estado de calamidade pública, disse que já fez contato com o governo do estado, solicitando ajuda, e se solidarizou com a família da vítima fatal. Desde o início da manhã equipes da prefeitura estão nas ruas fazendo a limpeza de vias. Até o momento desta publicação, não havia sido informado se há desabrigados ou desalojados.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia em apenas uma hora em Três Rios choveu 74,6 milímetros. O total acumulado em duas horas foi de 95 milímetros e, em 12 horas, 125,2 milímetros.

Foto: Rádio 3 Rios