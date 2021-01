Esposa registra desaparecimento de marido em Volta Redonda

A família de Josimar Henrique de Carvalho, de 45 anos, registrou na delegacia de polícia de Volta Redonda o seu desaparecimento.

Morador da Rua Letícia Soares, no bairro Candelária, a esposa contou no boletim no último sábado (9) que o seu marido desapareceu na manhã da última quinta-feira (7). A mulher relatou que ele saiu para ir para a casa do irmão dela, morador da cidade de Jandira, Região Metropolitana de São Paulo. Porém, segundo a esposa, ele não chegou ao local.

Qualquer informação sobre Josimar pode ser passada ao 190 da Polícia Militar.