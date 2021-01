PM apreende crack e loló em VR e BM

Um jovem, de 23 anos, foi preso na segunda-feira (11) por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda. A ação aconteceu na Rua 6b, no Ilha Parque.

De acordo com a Polícia Militar, 60 pedras de crack e um pino de cocaína foram encontrados no bolso direito do casaco dele. Aos agentes, o rapaz informou que estava levando drogas para outra pessoa.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia de polícia da cidade.

Ação em Barra Mansa

Em Barra Mansa, um adolescente de 15 anos foi apreendido com 73 fracos de lança-perfume (cheirinho da loló). A ação ocorreu na Rua Izalino Gomes da Silva, no bairro Paraíso.

A droga estava em uma sacola. Ele jogou a sacola em um mato ao ver a PM e correu, mas foi alcançado e a droga apreendida. Ele foi levado à delegacia de Barra Mansa.

Foto – Polícia Militar