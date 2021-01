Suspeita de envolvimento com o tráfico em Barra do Piraí e VR é presa

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, na manhã desta terça-feira (12), resultou na prisão de uma mulher de 25 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Barra do Piraí e Volta Redonda.

Contra ela foi expedido um mandado de prisão preventiva, cumprido no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. De acordo com o delegado da 88ª DP, Rodolfo Atala, investigações apontaram o envolvimento dela com o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo, nas duas cidades da região.

“A suspeita é integrante de facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e possui diversos antecedentes policiais. Agora está sujeita a pena que pode chegar a mais de 20 anos [de detenção]”, disse o delegado.

Imagem: Polícia Civil