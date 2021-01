Guarda Municipal da região recebe R$1,5 milhão em recursos do Deputado Federal Antonio Furtado

O valor já está liberado para as prefeituras licitarem a compra de viaturas e materiais para equipar a Guarda Municipal das cidades de Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Porto Real e Volta Redonda

A segurança pública sempre esteve entre as áreas de maior atenção do deputado federal Delegado Antonio Furtado, tanto que solicitou o envio de R$1,5 milhão em recursos para equipar as Guardas Municipais das cidades da região. A verba foi distribuída entre cinco municípios e está disponível para as prefeituras utilizarem na compra de viaturas e equipamentos.

– Ainda estamos em um período de pandemia, mas com o pensamento de que, ao passar esse período, vamos precisar retomar nossa rotina e a normalidade. Quando investimos em segurança pública, estamos pensando em proporcionar mais tranquilidade para as pessoas circularem. Isso faz parte da retomada do crescimento que queremos pós covid-19. Investir na Guarda Municipal é dar para o cidadão a sensação de segurança que tem faltado na nossa região – explicou o parlamentar.

Nesse primeiro momento, cinco cidades foram contempladas com a verba para o investimento na segurança. Dos R$1,5 milhões destinados, Barra Mansa receberá R$450 mil; Barra do Piraí, R$120 mil; Itatiaia, R$240 mil; Porto Real, R$120 mil e Volta Redonda, R$600mil. Entre as viaturas a serem adquiridas estão motocicletas, pick-ups, caminhonetes e SUVs.

– Nossa intenção é beneficiar todas as cidades com recursos para a segurança pública, mas também para outras áreas como saúde e educação. Estamos em contato constante com os prefeitos da região para saber das necessidades e ajudar nas áreas que mais necessitam. Nesses dois anos de mandato já foram destinados cerca de R$28 milhões em recursos para 20 cidades do Estado do Rio. Em 2021 vamos fazer a destinação de muito mais – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Suély Zonta – Assessoria de Imprensa