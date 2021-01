Prefeitura de Porto Real anuncia construção de 63 casas populares no bairro Freitas Soares

O prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), e o vice-prefeito, Rafael de Carvalho Lima, Rafa Pirô (PSC), receberam nesta quarta-feira, 14, o Diretor de Projetos e Obras da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB-RJ), Reginaldo Jardim Ferreira. O objetivo da reunião foi tratar sobre o início das obras de construção de 63 casas populares no bairro Freitas Soares, que vão beneficiar famílias cadastradas no programa habitacional municipal.

Alexandre lembrou, que o pedido da construção das casas populares foi feito quando ele estava no mandato de Federal. “Agora, é gratificante ver o resultado do trabalho ao chegarmos aos planos finais para que as obras iniciem o mais rápido possível” – afirmou, destacando que para a realização dos serviços está assegurado que toda a mão de obra seja de moradores do município, com o intuito de gerar empregos e movimentar a economia da cidade. “Vale lembrar que estamos dando continuidade ao projeto habitacional que meu pai, Jorge Serfiotis, iniciou durante seus dois mandatos como prefeito.”- concluiu Alexandre Serfiotis.

Também foi abordado na reunião o pedido de materiais para a construção e manutenção de servidões e calçadas nos bairros do município. Ao todo a cidade de Porto Real solicitou 2.400m³ de concreto usinado. “Com esse material será possível melhorar a mobilidade pública, trazendo mais segurança aos pedestres. Também visamos garantir a acessibilidade nas calçadas, para melhorar a mobilidade das pessoas com deficiência”- Destacou o vice-prefeito Rafael de Carvalho.

Também participaram da reunião os vereadores: Diego Graciani, Fernando Beleza, Juan Pablo, Renan Márcio e Ronário, além dos secretários municipais: Antônio Sebastião da Silva (Silvinho) – Obras e José Roberto Pereira da Silva (Governo). Foto:Regiane Real.