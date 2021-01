Resende anuncia contratação do meia Gustavo Índio e do lateral-esquerdo Alex Barros 

Atletas já se juntaram ao elenco que faz a pré-temporada no CT da Pelé Academia

Gustavo Índio foi revelado pelo Coritiba, onde se destacou nas categorias de base. Em seguida, passou por empréstimos por clubes como Prudentópolis, Rio Branco-PR e Nacional-SJ, onde marcou 4 gols em 9 jogos. O meia não é novato no futebol carioca, já que defendeu as cores do Volta Redonda em 2018.

“Estou extremamente feliz pela oportunidade de disputar o Campeonato Carioca pelo Resende. Fiquei muito satisfeito com a estrutura do clube e minhas expectativas para esta temporada são completamente positivas. Espero ajudar o Resende a fazer uma boa campanha’, comentou.

Já o lateral-esquerdo Alex Barros, com mais rodagem no futebol, já defendeu clubes como Botafogo-SP, Guarani, Joinville, Bragantino, América-RN, entre outros. Seu último clube foi o Deportivo Brasil, onde disputou a Série A3 do Campeonato Paulista.

“É uma grande oportunidade, disputar o carioca com essa camisa que tem tradição. Temos tudo para fazer uma preparação excelente e tenho certeza que com a estrutura que temos para trabalhar, vamos conseguir chegar longe e alcançar voos altos no carioca. Não existe jogo fácil, serão só jogos difíceis, mas esse trabalho que estamos fazendo aqui vai fazer toda a diferença” disse Alex Barros.

No processo de montagem do elenco, o Resende já conta com o atacante Nunes e com os volantes Guioto e Derli. Todos eles já realizam atividades pela pré-temporada no CT Pelé Academia. O volante Derli foi contratado para a temporada 2021. O atleta de 31 anos já realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.