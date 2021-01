Testagem em massa para a Covid-19 acontece no Vista Alegre

Foram realizados cerca de 500 exames. Meta da Prefeitura é conter a disseminação do vírus

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou nesta quinta-feira, 14, a testagem para o novo coronavírus no Vista Alegre, um dos bairros mais populosos do município. Com tendas estruturadas na Praça 1º de maio, foram efetuados durante o período da manhã cerca de 500 exames do tipo rápido, com a finalidade de conter a cadeia de transmissão da Covid-19. A vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Governo Luis Antônio Cardoso e o vereador Pissula (Vicente de Paula Ferreira Junior) acompanharam a iniciativa.

Na oportunidade, a vice-prefeita conversou com os moradores e reafirmou a importância dos testes. “Dessa maneira conseguimos mapear os casos positivos, principalmente aquelas que estão assintomáticas, orientando para o isolamento social. É fundamental lembrar que a pandemia não acabou, que o vírus está ativo e que precisamos manter as recomendações sanitárias de distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos. Nosso objetivo é garantir vidas”, destacou Fátima Lima.

O vereador Pissula lembrou que esta é a terceira vez que a comunidade tem a oportunidade de realizar os exames. “Isto demonstra a preocupação do prefeito Rodrigo Drable e do secretário Sérgio Gomes em manter a doença em nível controlado no nosso município. Existe uma grande expectativa com relação à chegada da vacina para que Barra Mansa, assim como as demais cidades do Brasil, possa retomar as iniciativas que fomentem a economia e a empregabilidade”.

Testagens rápidas e em massa são essenciais para conter a disseminação da Covid-19

No momento em que a contaminação pela Covid-19 continua avançando no mundo a realização dos testes rápidos em massa é fundamental para detectar a doença e conhecer o quantitativo de infectados. Com isso, é possível traçar as medidas relacionadas à prevenção, o prognóstico da infecção e a avaliação constante da estrutura da rede de saúde pública para atendimento aos casos.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou tecnicamente como os testes funcionam. “Eles detectam a presença de imunoglobulinas das classes M (IgM) e G (IgG), produzidas pelo organismo em resposta à infecção pelo vírus. A IgM é formada após a infecção, e começa a ser detectada entre os dias 3 e 5 pós-contágio, com pico de detecção após o sétimo dia. Com o decorrer do processo de infecção, os níveis de IgM diminuem e, em contrapartida, os níveis de IgG aumentam rapidamente, com pico de detecção após o 14º dia de contágio”, detalhou.

Os testes rápidos realizados pela Prefeitura são feitos com uma pequena amostra de sangue e os resultados saem em aproximadamente 15 minutos. Fotos: Paulo Dimas