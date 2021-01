Defesa Civil monitora Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa

Por volta das 10 horas, nível da água era de 3,66 metros

A Defesa Civil de Barra Mansa informou na manhã desta sexta-feira, 15, que o nível do Rio Paraíba começou a baixar. Por volta das 7 horas, o nível era de 3,70 metros e às 10 horas, de 3,66 metros. O órgão segue monitorando a situação.

Na tarde desta quinta-feira, as águas chegaram a 4,30 metros, ocasionando o alagamento de alguns pontos do município, como a Vila dos Remédios, no distrito de Floriano; Rua A, no Vista Alegre, e as Ruas Pedro Paulino e Argemiro de Paula Coutinho, próximo ao Fórum.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Jonas Rodrigues Leite, no último dia 12, a Represa do Funil aumentou a vazante em 456 m³/s, e nesta quinta-feira iniciou o processo de redução da vazão. “Com o aumento do volume de liberação de águas e as chuvas que caíram nas cidades localizadas abaixo da represa houve um aumento substancial no nível do Paraíba, ocasionando o transbordamento em algumas localidades do município. A partir da redução da vazante, a tendência é que o nível comece a baixar, desde que não haja ocorrência de novas chuvas volumosas”, explicou.

As famílias afetadas pelo transbordo do Paraíba estão recebendo os serviços e orientações da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.