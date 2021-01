Polícia Militar apreende arma e réplica no Jardim Cidade do Aço

Policiais militares apreenderam na madrugada desta sexta-feira, um revólver e uma réplica de pistola durante uma ronda no condomínio do Minha Casa Minha Vida, na Rua Frei Henrique Soares, no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

No local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram impedidos. Com um rapaz de 25 anos, eles encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada. Outro, da mesma idade, portava uma réplica de pistola.

Os dois foram levados à delegacia de polícia, onde o que estava com o revólver ficou preso em flagrante. O outro foi ouvido e liberado, mas a réplica também ficou apreendida.