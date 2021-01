Polícia Militar prende suspeito com drogas, em Volta Redonda

Policiais militares tiveram conhecimento na quinta-feira, sobre um vídeo que estava circulando nas redes sociais de que haveria uma invasão de uma facção do bairro São Carlos contra outra rival do bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. A ação ocorreu na Rua Andrelândia, na localidade conhecida como Borelzinho, no bairro São Lucas.

Em ronda pelo local onde poderia ocorrer um ataque a facção rival, os agentes se depararam com dois suspeitos realizando tráfico de drogas. Um deles conseguiu fugir, mas o outro suspeito foi detido com uma sacola verde nas mãos.

Nos arredores os agentes encontraram R$ 15 e dois pinos de pó branco. Na sacola os agentes apreenderam R$ 65, seis fitas de maconha, 30 pinos de cocaína e um celular Samsung.

Foi solicitado o apoio para realizar buscas na área de mata com o intuito de localizar o segundo suspeito juntamente com o material que o mesmo carregou.