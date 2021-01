Prefeitura de Barra Mansa ampliará atividades do canal “Do Aprender ao Ensinar”

Plataforma foi criada como ponto de apoio durante a paralisação das aulas por conta da Covid-19

Na manhã desta sexta-feira (15), a vice-prefeita de Barra Mansa Fátima Lima se reuniu em seu gabinete com o secretário de Educação Marcus Vinicius Pires de Barros, a gerente de Educação Básica Saionara Maciel e a professora destaque na Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic), Flávia Fernanda Ferreira Faria, para debater sobre ações futuras da rede municipal de ensino. Entre os assuntos abordados está a continuidade e ampliação das atividades do canal “Do Aprender ao Ensinar”, disponível no Youtube.

Para este ano, a proposta é transformar o canal em uma ferramenta pedagógica, visando destrinchar de forma mais aprofundada os temas abordados. A ideia é mostrar como diversas disciplinas atuam sobre um mesmo assunto.

A vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a implantação dessa ferramenta para o município. “Nossa preocupação é passar por todos os momentos, inclusive os mais difíceis, oferecendo uma educação de qualidade. Para isso, tivemos que nos adaptar e uma das formas que nós encontramos foi o canal. Essa é uma ferramenta importantíssima para mudar a Educação de Barra Mansa”.

Fátima Lima ainda destacou o canal como um multiplicador de conhecimento e talentos. “Ter um canal próprio da Educação é uma forma de avançar. Estamos levando saberes e conhecimentos além dos limites de Barra Mansa e a professora Flávia é um desses exemplos. Estamos descobrindo na rede municipal muitos talentos. Nosso objetivo é investir em algo que não seja momentâneo, mas em serviços que possam ser usados a longo prazo, assim como fizemos na Saúde, investindo na UPA Leste”.

O secretário de Educação Marcus Vinicius Pires de Barros explicou como será a próxima fase do projeto. “O canal inicialmente tinha, de fato, o objetivo de tratar sobre temas multitransversais da educação, mas ele acabou tomando uma dimensão que a gente não esperava. O canal já teve uma segunda etapa, com a transmissão de lives, eventos, formações de professores e agora estamos fortalecendo a terceira etapa, ampliando a plataforma como uma ferramenta de gestão, pedagógica e de divulgação”.

A plataforma foi lançada em setembro de 2020 para auxiliar e oferecer atividades para alunos da rede municipal de ensino durante a suspensão das aulas presenciais, por conta da pandemia da Covid-19. O conteúdo é oferecido através de vídeos de curta duração. Já foram realizados importantes eventos do calendário da rede municipal de ensino, como Formação em Movimento: Descobrir e recriar territórios de aprendizagem, III Leiturar fora da Estante e a III Mostra de Arte.

A professora Flávia Fernanda falou sobre a importância desse instrumento para o professor. “Essa ferramenta é muito importante, pois não tem como desvincular mais a tecnologia da educação e da nossa vida. Esse ensino híbrido, que mistura aulas presenciais e remotas, veio para ficar. Através do canal, meu ensino foi propagado, através do compartilhamento do vídeo. O conhecimento saiu de dentro da escola e alçou voos”.

Até o momento, o canal já conta com 2,85 mil inscritos, 40.730 visualizações e mais de 90 vídeos. Os conteúdos podem ser acessados através do link https://www.youtube.com/c/DoAprenderaoEnsinarSMEBarraMansa. Fotos: Paulo Dimas