Prefeitura de Volta Redonda avança na recuperação asfáltica da Via Sérgio Braga

Serviço executado pela Secretaria de Infraestrutura, nesta quinta-feira, 14, beneficiou três quilômetros da estrada que liga o município a Barra Mansa

Cerca de três quilômetros da Via Sérgio Braga, principal ligação entre Volta Redonda e Barra Mansa, receberam cinco toneladas de asfalto usinado a quente nesta quinta-feira, 14. O material tem maior durabilidade e por isso foi escolhido para ser utilizado no serviço de tapa-buracos executado pela prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

O objetivo é melhorar a mobilidade urbana, facilitando o fluxo de veículos, evitando acidentes e garantindo mais segurança aos motoristas e pedestres. A recuperação asfáltica ocorreu no trecho entre as passarelas de pedestres de acesso à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) que ficam na Vila Santa Cecília e o bairro Conforto. No local, foi utilizada massa asfáltica quente, um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias urbanas e rodovias brasileiras. O secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles, afirmou que na massa asfáltica quente a vida útil do composto é maior.

“A durabilidade é maior, principalmente, levando em consideração o grande fluxo de veículos pesados na Via Sérgio Braga”, disse.