Câmeras registram furto de loja em Barra Mansa

A empresa Conect Telecom, localizada na Av. Domingos Mariano, no centro de Barra Mansa, foi invadida na madrugada deste sábado e uma TV de 50 polegadas foi furtada.

Câmeras de segurança, que estão em poder da polícia, registraram dois homens usando boné, chegando em frente à loja por volta de 1h05min, sendo que um deles conseguiu escalar uma grade, entrar no estabelecimento e abrir uma porta de vidro, acessando o interior da loja.

O outro ficou aguardando do lado de fora, dando cobertura. Cerca de três minutos depois, a câmera registra a saída do ladrão com a TV, que entrega ao comparsa, pela grade. O comparsa sai correndo com o aparelho. O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Barra Mansa.