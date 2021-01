Uma mulher, de 48 anos, perdeu o controle de seu veículo, o GM Corsa GL no início da noite deste sábado por volta das 18h30min e bateu contra a mureta central da Rodovia Presidente Dutra, no km 306, na altura do acesso à Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora informou que perdeu o controle do veículo ao fazer a curva, vindo a colidir contra a mureta.

A PRF orientou a condutora do veículo a preencher o DAT pela internet.