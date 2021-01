Guarda Municipal e PM fiscalizam motos no combate a irregulares em Volta Redonda

Nas operações realizadas nesta sexta-feira, dia 15, foram abordados quase 130 veículos resultando em 28 autuações e cinco remoções ao depósito público.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) realizou nesta sexta-feira, dia 15, a segunda operação conjunta com a Polícia Militar para fiscalizar motocicletas irregulares. A ação, em frente à sede da guarda, na Rua Alexandre Polastri Filho, Ilha São João, abordou 127 veículos e rendeu 26 autuações e quatro remoções ao depósito público.

À noite, o grupo esteve na Praça Libriano Abiatti, no bairro Roma 1. No local, guardas municipais e PMs autuaram mais duas motocicletas irregulares. E ainda orientaram jovens que promoviam aglomeração na praça, com veículos com som alto e sem máscaras, que estavam desobedecendo o Decreto Municipal nº 16.546, que contém medidas de prevenção à Covid-19. Também na noite de sexta-feira, dia 15, guardas municipais recolheram ao depósito mais uma moto sem documentação abordada por policiais militares no bairro Santo Agostinho.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, o objetivo é retirar de circulação os veículos e motociclistas que estejam em situação irregular ou forem flagrados cometendo alguma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Os casos recorrentes são condutores sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), falta do documento do veículo e as motocicletas com modificações no escapamento, com escapamento ‘livre’, que as torna muito barulhentas”, afirmou Batista.

Ele alertou ainda que, tirando estes motociclistas e veículos de circulação, é possível que estejam colaborando para evitar a prática de crimes e garantindo mais segurança no trânsito. “Motos sem documentação podem ser utilizadas em crimes pela dificuldade de identificação e os motociclistas sem habilitação podem significar risco de acidente de trânsito, já que não estão aptos a conduzirem o veículo”, acredita o comandante da guarda.

Na tarde da última quarta-feira, dia 13, uma operação similar foi realizada na Avenida Francisco Torre, no Bairro São Luiz. Na ocasião, os agentes da Guarda Municipal e os policiais militares fizeram nove autuações de condutores, com duas motocicletas sendo removidas ao depósito público. Fotos Cedidas GMVR