Policial Militar Araújo morre em decorrência da Covid-19

O policial militar Marcelo dos Santos Araújo, de 52 anos, morreu no final da tarde da sexta-feira (15), no Hospital Regional Zilda Arns, onde estava internado com Covid-19. Araújo, como era conhecido, era lotado no 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

O policial participou, ao longo de sua atuação na tropa, de diversas ocorrências na cidade, inclusive de grandes operações realizadas em conjunto pelas polícias Civil e Militar.

O corpo do PM será sepultado às 11h30min deste sábado (16), no Portal da Saudade. Não haverá velório. Felipe Cury/Informa Cidade