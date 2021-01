Barra Mansa recebe seringas e agulhas para vacinação

Barra Mansa recebeu neste sábado (16) 60,4 mil seringas descartáveis com agulhas para uso exclusivo na campanha de vacinação contra a Covid-19. O material foi doado pelo governo do estado. O veículo da Secretaria de Estado de Saúde que transportou o material até a cidade foi escoltado pela Polícia Militar para garantir a entrega sem quaisquer transtornos.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, o município já tinha em estoque 75 mil unidades de seringas e agulhas para a aplicação das doses do imunobiológico contra o vírus. “Estamos fazendo os últimos ajustes para operacionalizar a imunização, como a reforma e ampliação da Rede de Frio com a finalidade de armazenamento e distribuição das vacinas, a instalação de uma nova rede elétrica para que não haja perdas de nenhuma dose do imunizante e reuniões com os profissionais que atuarão diretamente na vacinação”, detalhou.

O Brasil está aguardando a chegada dos lotes de vacina e as determinações do Ministério da Saúde e da Anivisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Até o momento, o Ministério da Saúde não se manifestou sobre a quantidade de doses que será enviada a cada cidade, mas a Secretaria de Saúde está trabalhando com capacidade total de armazenamento.

Barra Mansa seguirá o Plano Nacional de Imunização, tendo como meta vacinar 100% do público prioritário, composto por profissionais da saúde, idosos acima de 75 anos, acamados domiciliares e um único cuidador desse paciente, como também os asilados. (Foto: Divulgação) Fernando Pedrosa/Foco Regional