Um carro capotou na manhã deste domingo, na rua Carlos Chagas, em frente a uma agência bancária, no bairro São Lucas, em Volta Redonda.

Guardas municipais estiveram no local e foram informados pelo motorista do carro capotado que outro veículo colidiu com o seu e se evadiu do local.

O motorista sofreu ferimento na boca, mas dispensou atendimento médico e disse aos agentes que tentará identificar o outro carro para depois efetivar o registro do acidente.