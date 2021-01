Corpo de Cristinano é encontrado em Resende

Cristiano Menandro, morreu afogado no final da tarde de sábado, ao ser arrastado por uma cheia repentina (cabeça d’água) do Rio Pirapetinga, no distrito de Capelinha, em Resende. Cristiano era morador do local e ao tentar salvar outros parentes que estavam sendo arrastados pela correnteza. O corpo dele foi encontrado neste domingo por bombeiros.

Segundo a família, Cristiano estava com outros parentes se banhando no rio quando um deles começou a se afogar. Ele, o filho e um parente se mobilizaram para o salvamento, mas Cristiano e o garoto também começaram a ser arrastados. O menino foi retirado, mas o pai desapareceu.

A família chegou a publicar em redes sociais um pedido de ajuda para encontrar Cristiano. Segundo os parentes, a elevação inesperada do rio teria sido consequência de uma tromba d’agua na região de nascente do rio.