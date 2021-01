Deputado Federal Delegado Antonio Furtado tem encontro com prefeitos da região

Visitas aconteceram aos prefeitos de Itatiaia e Porto Real. Em Barra Mansa o encontro foi com a vice prefeita Fátima Lima e a vereadora Rayane Braga

O deputado federal Delegado Antonio Furtado cumpriu uma série de agendas nessa quinta e sexta-feira (14 e 15/01) na região. As reuniões e encontros com prefeitos e vereadores foram para tratar da utilização das verbas destinado para investimento nas áreas de saúde, segurança, educação e inclusão social. Ao todo foram liberados quase R $ 10 milhões para os três municípios.

– Investir nas cidades da região é um compromisso que assumi com a nossa população. Nesses dois anos de mandato tenho trabalhado para trazer recursos e proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas. Além de investir na segurança pública, os municípios também receberam verba para serem usados ​​na educação, ação social e saúde, principalmente, no combate e tratamento ao Covid-19 – explicou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Os recursos enviados para Itatiaia, quase R $ 3 milhões, contemplam ações voltadas para a terceira idade, ações sociais, na área da saúde e na construção de parques adaptados para inclusão de portadores de necessidades especiais.

– Sabemos da presteza do Deputado e da boa vontade com as pessoas de Itatiaia. Entendemos que exerce sua função com nobreza e traz para o interior a possibilidade de ter uma retomada econômica que precisamos. Nós, em Itatiaia, só podemos agradecer pelas condições que temos dado para proporcionar um bom atendimento à população – afirmado o prefeito interino, Imberê Moreira Alves.

Na conversa com o prefeito de Porto Real, uma grande preocupação com a geração de emprego e retomada do crescimento econômico foi o assunto destacado. A cidade que já contém cerca de R $ 300 mil em investimentos, espera poder contar com novos recursos para superar o período de crise agravado pela pandemia.

– É uma honra receber a visita do meu amigo, deputado delegado Antonio Furtado aqui na prefeitura. É um novo momento, um novo desafio, início de governo, mas estamos em um ritmo muito acelerado. Estamos fazendo um levantamento de tudo que precisamos e o nosso grande desafio é criar emprego e renda. Uma parceria é muito importante. Vamos precisar muito da ajuda do deputado trazendo recursos, trazendo emendas. E vamos trabalhar com muito empenho usar da melhor maneira possível esse recurso – agradeceu o prefeito Alexandre Serfiotis.

Em Barra Mansa, o deputado Delegado Antonio Furtado visitou, junto com a vereadora do PSL, Rayane Braga, o Projeto Casa Rosa, que faz atendimento a pessoas em tratamento de câncer. A instituição hoje com a ajuda de 35 voluntários para oferecer hospedagem e alimentação para outras cidades e que fazem tratamento em Barra Mansa, além de atendimento psicológico.

– Esse é um trabalho que merece toda nossa atenção e apoio. Estamos nos colocando como parceiros desse projeto e nos comprometemos a ajudar na ampliação e desenvolvimento das ações. O deputado Delegado Antonio Furtado é um grande ajudador de Barra Mansa e também está nessa causa. Precisamos de mais projetos assim em nossa cidade – destaque para a vereadora Rayane Braga.

Esse foi o primeiro contato do parlamentar com o projeto Casa Rosa. Da maneira mesma que já adicionou recursos para a Santa Casa da cidade e para a prefeitura, num total de R $ 6 milhões, investirem em saúde e segurança pública, se comprometeu a viabilizar incentivos para o funcionamento da instituição.

– Quando colocari o pé na Casa Rosa, veio uma sensação de paz pelo carinho e atenção que vi aqui. Dar suporte a quem vive um grande drama como o câncer é um trabalho digno de admiração. Encontrar atendimento, um apoio, suporte e um braço amigo faz toda a diferença no tratamento. Queremos fazer o bem e isso se não só com palavras, mas com ações concretas em forma de investimentos – excelente o deputado.

Ainda na cidade, ao lado da vice-prefeita Fátima Lima, e do secretário da Assistência Social Jota Chagas, o deputado federal Delegado Antonio Furtado conheceu o serviço realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa e ressaltou a importância do trabalho de apoio e assistência a quem precisa de atenção.

– O trabalho desenvolvido pelos Cras e Creas em Barra Mansa é decisivo para que as famílias que fornecem de atendimento social sejam assistidas. Além das questões favoráveis, o cuidado diferenciado para quem passa por situações de violência e precisa de apoio psicológico também é uma marca da Administração Rodrigo Drable. É um serviço que merece ser parabenizado, pois é resultado do esforço de uma equipe séria e comprometida – concluiu o parlamentar. Suély Zonta / Assessoria de Imprensa