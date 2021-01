MEP acompanha vereador em visita à pedreira da Voldac

A discussão do projeto “Pedreira da Voldac” em Volta Redonda, iniciada em 2018 conquistou mais um aliado. Em dezembro do ano passado, o então candidato a vereador Paulo Roberto, o Paulino AP, hoje vereador, manifestou junto ao MEP (Movimento Ética na Política) interesse de conhecer a Pedreira da Voldac.

Neste domingo, técnicos da equipe ambiental do movimento e representantes das associações de moradores dos bairros Voldac e Pinto da Serra acompanharam o parlamentar e sua equipe na visita técnica à pedreira. O espaço público, incorporado ao município em 2008 tem ganhado notoriedade pela sua pujante beleza cênica e potenciais educacionais e de lazer.

O professor Fernando Pinto, ecólogo e sub-coordenador da equipe ambiental do MEP orientou a visita e mostrou ao parlamentar apontando os diferentes potenciais da Pedreira. “Espaço urbano precisa ser cuidado, a pedreira guarda uma biodiversidade fantástica, nossa equipe já contabilizou centenas de parâmetros importantes”, ressaltou o cientista em sua explanação. Ele acrescentou ainda mais. “Pensar o espaço como unidade de conservação com recreação orientada, educação ambiental e também como pesquisas acadêmicas deve ser foco. Temos defendido desde 2019 que a área seja transformada no primeiro Monumento Natural de VR”, defendeu o ecólogo Fernando.

Durante a visita os representantes das associações de moradores também reforçaram a importância potencial do maciço rochoso desativado na década de 1980. “De fato o local é esplêndido, precisamos buscar caminhos e conhecer os projetos para o local de forma a garantir a recuperação e cuidados para o local,” defendeu Berlindo Francisco, diretor de patrimônio da associação da Voldac e representante do presidente, o conhecido Marquinho da Voldac.

Para Silvia Cristina, vice- presidente da associação do bairro Pinto da Serra e ligada à comunidade eclesial católica do bairro Pinto da Serra disse que o espaço é muito bom para caminhadas. “Será muito importante adequar o local, sem desfigurar sua caraterísticas para lazer, caminhadas em trilhas e educação ambiental para crianças e jovens”, afirmou Silvia que também é ligada à comunidade eclesial católica do bairro.

O vereador Paulinho AP, atento, ouvindo e observando o cenário e as pontuações sobre a pedreira e entornos, ficou impressionado com que viu e aprendeu sobre o local.

– Concordo com o Zezinho, o local é majestoso, nunca imaginei que em VR tivesse um local assim, agradeço imensamente a todos vocês pela oportunidade”, agradeceu o parlamentar, acrescentando, há um potencial turístico ecológico. Volta Redonda precisa disso, para levar nossos filhos, pessoas que nos visitam. Precisamos preservar a natureza ainda mais uma cidade forte em sua história de metalurgia. É necessário projetos que foque e garantam a menor agressão possível ao local. Pensar em trilhas e na educação ambiental. Vou ver com secretário Jeronimo Teles como fazer uma limpeza no local – declarou o vereador ao fim da visita.

A equipe do MEP, através da Gabriela, acadêmica de geologia (UFES) entregou ao vereador uma minuta do histórico da pedreira, informou que o Movimento encaminhará ao gabinete do vereador e à SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a proposta de criação da unidade de conservação no local. Miguel Arcanjo, secretário do Municipal do Meio Ambiente, havia agendado sua participação na visita, através do vereador, mas não pode comparecer por questões familiares.