Vítimas fatais de acidente entre lanchas em Angra dos Reis são identificadas

As vítimas fatais do acidente ocorrido no início da tarde de sábado (16), entre duas lanchas, em Angra dos Reis, foram identificadas: Maria Cândida Pinheiro, de 57 anos; Tatiana Godim Pinheiro, de 57, e Luíza, de 11 anos (da mesma família), além de Vânia Maria Edde, de 63 anos.

O acidente também deixou quatro feridos, mas apenas um idoso de 67 anos foi levado para o Hospital do Frade. Os demais sofreram apenas escoriações e foram liberados no local.

A Capitania dos Portos de Angra, da Marinha, já está apurando as circunstâncias do acidente, ocorrido nas proximidades da Ilha de Paquetá e ouvindo testemunhas. Os bombeiros informaram que foram acionados às 12h40min para atender as vítimas da colisão.