Carro pega fogo no Centro de Barra Mansa

Guarda Municipal foi acionada e interrompido para ação do Corpo de Bombeiros

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 18, na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. O incêndio do Toyota / Corolla começou por volta das 9 horas. Não houve feridos.

Segundo informações da Guarda Municipal, o agente Sandro, que integra a corporação, observou que havia fumaça saindo do capô do veículo. Imediatamente, acionou o Corpo de Bombeiros para as devidas providências. Em função do aumento rápido das chamas, por medida de segurança, o trânsito no local foi interrompido por cerca de 30 minutos.

A frente do veículo ficou totalmente destruída. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio. Fotos: Paulo Dimas