O prefeito Antônio Francisco Neto, esteve reunido nesta segunda-feira, com a diretoria do Volta Redonda FC para debater a utilização do estádio Raulino de Oliveira na temporada 2021.

Durante o encontro, o vice-presidente do Voltaço Flávio Horta Júnior destacou que o clube teve muitos prejuízos financeiros e técnicos durante o ano passado sem o Raulino. Como resposta, Neto garantiu que o estádio estará apto para o Esquadrão de Aço jogar o Campeonato Carioca deste ano.