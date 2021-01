Neto paga servidores com salários atrasados de dezembro

Apesar do cenário de terra arrasada que encontrou e de todas as dificuldades nos primeiros dez dias úteis do seu governo, o prefeito Antônio Francisco Neto divulga uma boa notícia para os funcionários ativos e inativos da Prefeitura de Volta Redonda: o pagamento de 70% dos salários atrasados do mês de dezembro. A notícia foi divulgada, no fim de semana, pelo semanário aQui.

O pagamento foi possível porque a prefeitura de Volta Redonda recebeu na tarde de sexta-feira, dia 15, a primeira parcela do pagamento do IPTU da CSN, no valor de R$ 8,1 milhões, e a soma teria sido transferida, imediatamente, para as contas de cada um dos servidores públicos do Palácio 17 de Julho, correspondente 70% do que cada um recebe atualmente. Ou seja, se o funcionário recebe R$ 1.000, o depósito será de R$ 700.

O dinheiro, dependendo do banco que efetua o pagamento da folha, será liberado entre hoje e amanhã. Quanto aos 30% restantes, o pagamento ainda não tem data.

Da mesma forma, os ocupantes de cargos comissionados do Governo Samuca, que também não receberam seus salários, também terão que esperar. O prefeito Antônio Francisco Neto determinou à sua equipe que faça um levantamento para saber quem realmente trabalhava: esses vão receber, ainda sem data definida. Aqueles que estavam nomeados apenas para atender interesse de vereadores e outros políticos e nem sequer compareciam à prefeitura, vão ter que esperar mais tempo.