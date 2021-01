Polícia Militar prende dono de choperia em Engenheiro Passos

Policiais militares estavam acompanhando os fiscais da prefeitura de Resende, por volta das 20h50min, deste domingo, que cumpriam as normas da Covid-19, fiscalizando os estabelecimentos comerciais com aglomeração, em Engenheiro Passos, em Resende.

Os fiscais estavam numa choperia localizada na Rua Morro Dois irmãos, no Mirante da Serra, onde segundo o boletim de ocorrência, havia aglomeração. Durante a evacuação do estabelecimento comercial, um homem, que seria o dono da choperia teria colocado uma arma na cintura e foi tirar satisfação com um dos fiscais.

A Polícia Militar interveio e foram usados meios necessários e o uso de algemas. O dono da choperia e um revólver Taurus 357 (sete munições) foram levados para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.