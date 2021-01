Porto Real: Comunicado sobre vacinação contra a Covid-19

O município de Porto Real receberá ao todo 570 doses da vacina Coronavac para vacinar 285 pessoas em duas etapas. As doses da primeira chegarão nesta terça-feira, 19/01, conforme cronograma do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Porto Real seguirá o Plano Nacional de Vacinação, com previsão de iniciar a imunização na quarta-feira, às 10h, no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Seguindo os critérios do Ministério da Saúde, a primeira etapa da vacinação vai priorizar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento de enfrentamento contra o Coronavírus.

A segunda dose deverá ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira aplicação.

A campanha será ampliada aos demais grupos prioritários, conforme o Ministério da Saúde disponibilizar mais doses.