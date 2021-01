Prefeitura de Pinheiral disponibiliza número de Whatsapp para auxiliar empreendedores

O Canal do Empreendedor será disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

A Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, passou a oferecer orientação para empreendedores da cidade via WhatsApp através do número (24) 99987-0278. O objetivo é estreitar a relação da secretaria com empresários, comerciantes e empreendedores informais. O serviço será disponibilizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o secretário interino da pasta, Júlio Barbosa, estreitar o relacionamento com os empreendedores do município e oferecer condições ainda melhores de orientação é uma das prioridades da atual gestão. “O governo do prefeito, Ednardo Barbosa, sempre teve preocupação em melhorar a estrutura do desenvolvimento econômico do município e, hoje com a abertura do Canal do Empreendedor, temos uma melhor possibilidade de acesso aos nossos empreendedores e principalmente deles com a secretaria. Todos os que de alguma forma geram renda, sejam eles microempreendedores individuais, comerciantes, ou mesmo os empresários de nossos distritos industriais tem agora um canal direto com a gente para tirar suas dúvidas e também sugerir melhorias para Pinheiral. Estamos empenhados na busca da liberação de novas áreas para atrair novas empresas e, consequentemente, gerar novos empregos para nossa cidade e com bastante trabalho e o empenho que temos tido, vamos conseguir”, explicou.

Ainda segundo ele, o canal é direcionado para empresários do município ou àqueles que tenham interesse em se instalar no município. “Nossa ideia é que a secretaria seja um canal de parceria com comerciantes, microempreendedores, empreendedores da área gastronômica, trabalhadores formais do município e, sobretudo, com pessoas que tenham algum tipo de trabalho que seja informal e tenham interesse em se formalizar dentro do município. Vamos dar todas as orientações necessárias”, frisou.

Para utilizar o serviço basta possuir o aplicativo do WhatsApp no aparelho, salvar o número e iniciar a conversa. Qualquer empreendedor pode entrar em contato para tirar dúvidas e buscar orientações.

