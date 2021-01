Resultados de exames da Covid-19 coletados nos centros de triagem são disponibilizados pelo whatsapp

Ação busca evitar que pacientes saiam do isolamento domiciliar para buscar os resultados

A Prefeitura Municipal de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde continuará com o serviço de liberação dos resultados dos exames da Covid-19 por meio de mensagem via Whatsapp, serviço esse realizado no final de 2020 durante o recesso de fim de ano.

Os resultados dos exames da Covid-19 (coronavírus) coletados nos Centros de Triagem de Sintomáticos Respiratórios, localizados na UPA Cidade Alegria, Hospital de Emergência e pela equipe volante da Atenção Primária à Saúde, já estão disponíveis aos pacientes através do Whatsapp (24) 99869-5359, das 8h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa ação evitará que os pacientes saiam do seu isolamento domiciliar para buscarem os resultados dos exames, preservando a sua saúde, assim como evitando a contaminação de outras pessoas.

Ressaltamos que para os pacientes obterem os resultados, os mesmos deverão informar os seguintes dados pessoais: nome completo (sem abreviatura), data de nascimento e o nome da mãe (sem abreviatura).

É importante destacar que os resultados apenas serão disponibilizados no Whatsapp mediante a liberação do resultado pelo laboratório LACEN/Rio de Janeiro.