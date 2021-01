A Secretaria de Saúde de Volta Redonda se reuniu com representantes da Secretaria Estadual de Saúde na manhã desta segunda-feira, dia 18, para traçar as ações do Programa Municipal de Imunização da vacina contra a Covid-19, que terá início ainda nesta semana.

Na parte da tarde uma nova reunião será realizada, desta vez com representantes do Ministério da Saúde, para tratar das diretrizes e orientações aos profissionais de saúde.

Após estes encontros mais detalhes serão repassados.