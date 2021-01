Barra Mansa antecipa vacinação contra a Covid-19

Profissionais do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 receberam a primeira dose do imunobiológico nesta terça-feira. Vacinação prossegue nesta quarta-feira, 20, feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade

O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable conseguiu autorização junto ao Ministério da Saúde para iniciar a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira,19. Tão logo foi confirmada a concordância, equipes da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) iniciaram o procedimento de imunização em profissionais que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus do Centro de Triagem e Tratamento da doença, na Região Leste. Inicialmente, a vacinação começaria na quarta-feira, 20.

O secretário da Pasta, Sérgio Gomes, acompanhou a iniciativa e disse que o momento era muito especial e emocionante, principalmente porque Barra Mansa foi a cidade do Estado do Rio de Janeiro a ter registrado o primeiro caso do novo coronavírus. “Isso fez com que saíssemos na frente nas medidas de reestruturação da rede pública de saúde para atender os pacientes infectados pelo vírus, testagem em massa e outras ações. Nosso trabalho foi e continua sendo referência para outros municípios da região e do Estado. Estávamos ansiosos pela vacina, que colocará fim a toda angústia e sofrimento sentido pela população da nossa cidade, do Brasil e do mundo”.

Emocionado, Gomes afirmou que começar a vacinação pelo Centro de Triagem e Tratamento era uma questão de justiça. “Esses profissionais estão há meses lutando especificamente contra este vírus e buscando ao máximo preservar a vida dos pacientes. Foram muitos dias de tensão, medo e incertezas. Hoje, eles têm o benefício de receber o imunobiológico com prioridade. Barra Mansa foi uma das cidades a receber o maior percentual de doses da Coronavac, graças ao empenho e o trabalho em equipe dos profissionais da nossa rede publica de saúde, do prefeito Rodrigo Drable e da nossa vice-prefeita Fátima Lima”.

No total, serão vacinados 97 profissionais do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19. Nesta terça-feira, cerca de 26 deles foram imunizados e receberão a segunda dose da Coronavac em 8 de fevereiro. Também receberam a dose do imunizante profissionais da UPA Centro, Hospital da Mulher e Santa Casa.

Nesta quarta-feira, 20, embora seja feriado do dia do padroeiro de Barra Mansa, São Sebastião, o processo de imunização continuará a ser realizado em 112 idosos com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência de idosos (LPI), em oito portadores de deficiência institucionalizados, Atenção Básica de Saúde, compostas também por profissionais das equipes das sentinelas, que estão na linha de frente de combate à Covid. Com listagem nominal, a vacinação contemplará inicialmente 2.149 pessoas. Fotos: Felipe Vieira