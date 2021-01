Distrito de Floriano vai receber benfeitorias

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que desde o início do ano vem trabalhando em melhorias nos distritos de Rialto, Nossa Senhora do Amparo e Antônio Rocha. As ações realizadas foram, principalmente, em função das fortes chuvas. Já o distrito de Floriano será contemplado nos próximos dias.

A extensão entre o bairro Colônia Santo Antônio e o distrito de Rialto recebeu canaletas para a retirada de barreiras das estradas. O distrito de Antônio Rocha passou pelo procedimento de poda da vegetação que saia dos limites das estradas, enquanto em Nossa Senhora do Amparo foram retiradas as barreiras das encostas.